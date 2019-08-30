تظاهرة في السودان للمطالبة بكشف مصير مفقودين خلال تفريق اعتصام بحزيران

شارك مئات الأشخاص في تظاهرة في العاصمة السودانية الخرطوم، لحثّ السلطات على التحقيق في اختفاء عدد من الأشخاص خلال تفريق اعتصام في حزيران الماضي.
وكان ما لا يقلّ عن 127 شخصًا قد قُتلوا في الثالث من حزيران، خلال تفريق اعتصام كان قائمًا منذ نحو شهرين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب ما أعلنت لجنة أطباء مقربة من حركة المعارضة السودانية.
كما أنّ محام سوداني كان قد أعلن مطلع آب الحالي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "إجراءات قضائيّة فُتحت لكشف مصير 11 شخصًا يعتبرون في عداد المفقودين".
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