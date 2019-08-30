ماس أكد مواصلة ألمانيا الجهود الاوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي

لفت وزير خارجية ​المانيا​ ​هايكو ماس​ إلى أن "​بروكسل​ تواصل جهودها في سياق الحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع ​ايران​"، مشيراً إلى أن "​اوروبا​ ستضاعف جهودها الدبلوماسية الهادفة الى الحفاظ على "خطة العمل المشترك الشاملة".

وكشف عن "الاختلافات في مواقف الدول الاوروبية من التحالف البحري الامني في ​الخليج الفارسي​".