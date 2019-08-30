لفت وزير خارجية المانيا هايكو ماس إلى أن "بروكسل تواصل جهودها في سياق الحفاظ على الاتفاق النووي مع ايران"، مشيراً إلى أن "اوروبا ستضاعف جهودها الدبلوماسية الهادفة الى الحفاظ على "خطة العمل المشترك الشاملة".
وكشف عن "الاختلافات في مواقف الدول الاوروبية من التحالف البحري الامني في الخليج الفارسي".
كانت هذه تفاصيل خبر ماس أكد مواصلة ألمانيا الجهود الاوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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