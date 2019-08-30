عبد اللهيان هاجم وزير خارجية البحرين: ركب سفينة إسرائيل الغاصبة والمهزومة

هاجم المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني للشؤون الدولية، ​حسين أمير عبد اللهيان​، وزير الخارجية ​البحرين​ي، خالد بن أحمد آل خليفة، قائلا "وزير خارجية البحرين الذي بات الناطق الرسمي للكیان اللقیط وفي إجراء مخزٍ، أعلن دعمه للعدوان العسكري الصهيوني على 4 دول عربية هي ​العراق​ و​لبنان​ و​اليمن​ و​سوريا​"، مشيراً إلى أن "آل خليفة باتوا بعيدين جدا عن شعب البحرين لدرجة أنهم ركبوا ​سفينة​ ​إسرائيل​ الغاصبة والمهزومة".

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