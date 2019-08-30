الاستخبارات التركية ألقت القبض على مسؤول بمنظمة "غولن" في ماليزيا

ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، أنّ "​الاستخبارات التركية​ ألقت القبض، خلال عمليّة أمنيّة، على المسؤول في منظمة "غولن" في ​ماليزيا​ "عارف كوميش"، وساقته للمثول أمام القضاء".

ويواجه كوميش، الّذي تقلّد مناصب عدّة في منظمة "غولن"، خلال الفترات الماضية، تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابيّة مسلّحة".