الاستخبارات التركية ألقت القبض على مسؤول بمنظمة "غولن" في ماليزيا

ذكرت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، أنّ "الاستخبارات التركية ألقت القبض، خلال عمليّة أمنيّة، على المسؤول في منظمة "غولن" في ماليزيا "عارف كوميش"، وساقته للمثول أمام القضاء".
ويواجه كوميش، الّذي تقلّد مناصب عدّة في منظمة "غولن"، خلال الفترات الماضية، تهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابيّة مسلّحة".
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