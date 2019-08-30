لافروف ونظيره القطري بحثا هاتفيا التعاون الثنائي وأوضاع سوريا وأفغانستان

بحث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين بلديهما والتسوية السياسية في ​سوريا​ و​أفغانستان​.

وناقش لافروف وآل ثاني جدول الأعمال الروسي- القطري، تطويرا للاتفاقات التي قد تم التوصل إليها خلال المباحثات السابقة بين الرئيس ​فلاديمير بوتين​ وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.