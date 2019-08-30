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لافروف ونظيره القطري بحثا هاتفيا التعاون الثنائي وأوضاع سوريا وأفغانستان

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بحث وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين بلديهما والتسوية السياسية في ​سوريا​ و​أفغانستان​.

وناقش لافروف وآل ثاني جدول الأعمال الروسي- القطري، تطويرا للاتفاقات التي قد تم التوصل إليها خلال المباحثات السابقة بين الرئيس ​فلاديمير بوتين​ وأمير دولة قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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