وصول الجراح إلى مبنى "تلفزيون لبنان" بعد الحريق الجزئي الذي شب بداخله

وصل وزير الإعلام ​جمال الجراح​ إلى مبنى "​تلفزيون لبنان​" لتفقّد الوضع، بعد الحريق الجزئي الّذي شب بداخله. وكان قد شبّ حريق في استوديو أخبار "تلفزيون لبنان". وفي التفاصيل، عَلِمت "النشرة" أنّ "احتكاكًا كهربائيًّا في المكيّف الهوائي التابع لقسم الأخبار، أدّى إلى تصاعد الدخان، والدفاع المدني موجود في مبنى المحطة وبانتظار أن يهدأ الوضع من أجل تقييم الأضرار".

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