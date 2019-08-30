عسلي: مصرف لبنان سيأخذ الاجراءات اللازمة بشأن "جمال ترست بنك"

علق مستشار ​رئيس الجمهورية​ لشؤون ​الخليج​ ​فادي عسلي في حديث تلفزيوني على إدراج ​وزارة الخزانة الأميركية​ لمصرف "​جمال ترست بنك​"، على لائحة العقوبات "OFAC"، قائلا "هذا التصنيف سينعكس على تعامل المصرف مع البنوك المراسة خاصة في العملات الاجنبية حيث يتعذر عليه القيام بعلميات بالعملات الاجنبية وأعماله تبقى محلية"، مؤكداً أن "​مصرف لبنان​ يضع الاطر التي تسمح للمودعين بالاستحصال على أموالهم عند اللزوم ولا خوف على أموال المودعين لان حجم المصرف وميزانيته يمكن التعامل معها ولا مشكلة مادية عنده ولديه السيولة الكافية يلبيا حاجات مودعينه ومصرف لبنان سيأخذ الاجراءات اللازمة".

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