ريمون خطار: للإهتمام بملف تثبيت المتطوعين ليبصر النور في أسرع وقت

أشار المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​ إلى أنه "استعدادا لما تصبو إليه الآمال المعقودة على المرحلة المقبلة، بدأنا باستقدام الخبراء والمدربين من الدول الأوروبية والأجنبية الصديقة لينقلوا خبراتهم إلى عناصر ​الدفاع المدني​".

وخلال حفل تدشين مركز جديد للدفاع المدني في مدينة البترون برعاية وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وحضوره، وبدعوة من ​بلدية البترون​، لفت إلى أن "أولينا اهتماما خاصا بعمليات الإسعاف لتقديم خدمة أسرع للمصاب والوصول في الوقت المناسب لإنقاذ حياته فكان الحل من خلال الاستعانة بدراجات الإسعاف Moto Ambulance التي أحدثت فرقا كبيرا خلال الأشهر المنصرمة".

وتمنى على "كل المعنيين الذين يسهرون على خدمة بلادهم من دون كلل أو ملل، أن يعيروا اهتماما إلى الملف الذي طال انتظاره وهو تثبيت المتطوعين ليبصر النور في أسرع وقت، فنكون بذلك قد وضعنا حجر الأساس لبناء مؤسسة على ركائز متينة هي العنصر البشري".