داهمت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​ - ضابطة ​بيروت​ بعد مراقبة دقيقة مستودع مستلزمات طبية وضبطت بداخله كميات من ​المستلزمات الطبية​ منها ما هو منتهي الصلاحية و منها ما هو بدون لصيقة تاريخ الصلاحية.

و تم ختم المستودع بالشمع الأحمر العمل على التوسع في التحقيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك بإشراف ​القضاء​ المختص.

جرى تنظيم جردة تفصيلية للمستلزمات الطبية المحجوزة داخل المستودع تظهر المخالفات الواضحة و هذا دون التطرق الى وضع التخزين المزري و الذي لا يطابق أي معايير طبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضابطة بيروت في المديرية العامة للجمارك داهمت مستودعا للمستلزمات الطبية وختمته بالشمع الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.