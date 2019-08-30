otv: لا ترابط بين الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية والعقوبات الاميركية على "جمال ترست بنك"

أكدت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" أن "لا ترابط بين الاعتداء الاسرائيلي بطائرتين مسيرتين على منطقة معوض في ​الضاحية الجنوبية​ والعقوات الاميركية التي فرضتها ​وزارة الخزانة الاميركية​ على مصرف "​جمال ترست بنك​".

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