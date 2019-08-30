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شبّ حريق في استوديو الأخبار لـ"تلفزيون لبنان" سببه ماس كهربائي.
وتعمل عناصر من الدفاع المدني على اخماده قبل أن يتمدد إلى أجزاء أخرى في المحطة.
وفي التفاصيل، علمت "النشرة" بأن "احتكاكا كهربائيا في المكيف الهوائي التابع لقسم الاخبار أدى إلى تصاعد الادخنة والدفاع المدني موجود في مبنى المحطة وبانتظار أن تهدأ الادخنة من أجل تقييم الاضرار".
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق في مبنى محطة "تلفزيون لبنان" والدفاع المدني يعمل على إخماده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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