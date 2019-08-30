اندلاع حريق في مبنى محطة "تلفزيون لبنان" والدفاع المدني يعمل على إخماده

شبّ حريق في استوديو ​الأخبار​ لـ"تلفزيون ​لبنان​" سببه ماس كهربائي.

وتعمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على اخماده قبل أن يتمدد إلى أجزاء أخرى في المحطة.

وفي التفاصيل، علمت "النشرة" بأن "احتكاكا كهربائيا في المكيف الهوائي التابع لقسم الاخبار أدى إلى تصاعد الادخنة والدفاع المدني موجود في مبنى المحطة وبانتظار أن تهدأ الادخنة من أجل تقييم الاضرار".

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