أكّدت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، أنّه "ليس سهلًا أن يكمل أحد مسيرة رئيس الجمهورية ميشال عون (رئيس "التيار الوطني الحر" سابقًا) بنجاح ويجعل "التيار" مستمرّ وأقوى".
ولفتت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "انّني مع رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل لأنّه تمكّن من ذلك. "أنا مع جبران" لأنّه آمن بدور المرأة والشباب بصناعة القرار، و"أنا مع جبران" لأنّه الرجل المناسب في المكان المناسب".
وكان قد أعرب باسيل، في وقت سابق، عن فخره بالترشح مع سيدتين لرئاسة التيار، هما مي خريش للشؤون السياسية ومارتين نجم كتيلي للشؤون الإدارية، قائلاً: "معن رح نخلّي "التيار" يكون أقوى".
كانت هذه تفاصيل خبر بستاني: "أنا مع جبران" لأنه الرجل المناسب بالمكان المناسب وجعل التيار الوطني أقوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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