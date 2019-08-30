الجراح: من المرجح أن يكون سبب الحريق بتلفزيون لبنان هو احتكاك كهربائي

أعلن وزير الإعلام جمال الجراح، في تصريح له من مبنى "تلفزيون لبنان"، أن من المرجح أن يكون سبب الحريق هو احتكاك كهربائي، مشيراً إلى أنه فور التأكد من مصدر الدخان سيعود العمل الى طبيعته.
وكان وزير الاعلام قد تفقد مبنى تلفزيون لبنان بعد الحريق الذي شب فيه مساء اليوم، وقد جال الجراح في ارجاء التلفزيون متفقدا الاضرار بعدما تمت السيطرة على الحريق.
وقد رافق الجراح في جولته المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة ومستشاره لشؤون تلفزيون لبنان انطوان عيد.
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