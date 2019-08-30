محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
بمناسبة الذكرى الثمانين لاجتياح ألمانيا الأراضي البولندية جدد الرئيس البولندي أندجي دودا مطالب بلاده بإصلاحات ألمانية لآثار اعتداءاتها في الحرب العالمية الثانية.
وقال دودا لصحيفة "بيلد" الصادرة اليوم السبت في ألمانيا إن الإصلاحات هي "قضية مسؤولية وأخلاق، والحرب التي نتكلم عنها اليوم تسببت في أضرار هائلة لبولندا".
وأضاف دودا أن برلمان بولندا "سيقدم حسابا لذلك".
وكان الرئيس الاسبق ليخ كاتشينسكي أمر بإعداد: تقارير عن هذه الفترة تبين بوضوح الأضرار التي لم يتم التعويض عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر بولندا تؤكد على ضرورة المطالبة بتعويضات ألمانية عن آثار الحرب العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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