محافظات في 7 أيام| سقوط "عنتيل فيسبوك".. ونجار يمزق زوجته وعشيقها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - المحافظات- (الخليج 365):

شهدت المحافظات الأسبوع الماضي، عددًا من الحوادث الغامضة والمثيرة في المحافظات، توصلت قوات الأمن إلى كشف غموض بعضها، فيما تواصل التحقيق في البعض الآخر.

- بالصور.. شاب يذبح نفسه أمام النادي الاجتماعي بالشرقية

أقدم شاب، في منتصف العقد الثالث من العمر، على الانتحار بذبح نفسه، أمام بوابة النادي "الاجتماعي" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالشرقية.

- "إسراء" حاولت إنقاذ "أحمد".. مصرع شقيقين داخل بيارة صرف في سوهاج

لقي طالبان شقيقان مصرعهما غرقًا، داخل بيارة صرف صحي دائرة مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

- جريمة التواريخ والأرقام.. القصة الكاملة لمقتل "ملاك أسيوط"

عادة ما تلعب الأرقام والتواريخ دورها في حياة البشر، فتكون مؤشرًا يمنح أحدهم سعادة يخفق لها قلبه، وتسلب من آخر حياة حين تُسجل على ورقة تمثل شهادة وفاة، لكنها كانت ربما مؤشرات قاسية في حياة "معتز" الذي راح ضحية حقد دفين حرمه من حياته.

- "سقوط عنتيل فيس بوك".. محامٍ ينقذ فتاة من فخ "روميو" كفرالشيخ

أمرت نيابة دسوق بكفرالشيخ، بتسليم فتاة في العقد الثاني من عمرها، مقيمة بمحافظة بني سويف، إلى ذويها بعد العثور عليها في دسوق، وبلاغ أسرتها بغيابها.

Advertisements

- "قلب من حجر".. اتهام أم بشنق ابنتها المريضة نفسيًا في المنيا

في ظروف غامضة، أقدمت أم على شنق ابنتها المريضة نفسيًا داخل قرية جوارجي، التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

- تأخرت في تحضير الطعام.. عامل يصيب زوجته بـ4 طعنات في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد، عاملًا؛ متهمًا بطعن زوجته 4 مرات في البطن والصدر، لتأخرها في إعداد وجبة "الغداء".

- بطعنة في القلب.. "عروسة" تقتل زوجها بعد شهرين من الزواج في الشرقية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق، ربة منزل؛ على خلفية اتهامها بقتل زوجها بطعنة نافذة بالقلب، بعد مرور شهرين فقط على زواجهما.

- نجار يمزق جسد زوجته وعشيقها بالساطور: "لقيت جاري عريان في الدولاب"

لم يطق "حمادة" الذي يعمل نجارًا، العيش في منزله بمنطقة وسط الإسكندرية، بعدما كثر الحديث بين الأهالي عن ارتباط زوجته "ه" بعلاقة غير شرعية مع جارها "أ".

- "فسخ الخطوبة" فاختطفته العروس لإجباره على إتمام الزواج بقنا

حررت الأجهزة الأمن بمركز نجع حمادي، بشمال محافظة قنا، شابًا اختطفته خطيبته ووالدتها و4 آخرين.