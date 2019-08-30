أهالي المختطفين في المكسيك يتظاهرون للمطالبة بالبحث عنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

دعت عائلات الضحايا والنشطاء المختطفين في المكسيك خلال مظاهرة لهم اليوم الجمعة بالعاصمة إلى قيام السلطات بجهد أكبر للبحث عن هؤلاء المختطفين الذين يقدر عددهم بأربعين ألف شخص.

وردد المتظاهرون اليوم الجمعة أمام القصر الوطني بالعاصمة هتافا يقول: "نريد أن نستعيدهم أحياء".

وضع المتظاهرون أكاليل من الزهور الورقية الحمراء والبيضاء وكتبوا أسماء ذويهم المختطفين على أشكال سوداء.

ثم قاموا بمسيرة عبر وسط العاصمة المكسيكية بمناسبة اليوم الوطني لضحايا الاختطاف في البلاد.

ويقدر عدد المختطفين في المكسيك بأربعين ألف شخص، وتقوم عادة عصابات المخدرات والجريمة باختطاف الأشخاص وقتلهم.

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وقال وزير الدولة لحقوق الإنسان أليخاندرو إنسيناس اليوم الجمعة: "البحث عن هؤلاء الأشخاص أولوية حكومية".

وقالت كارلا كوينتانا رئيسة لجنة البحث القومية عن المختفين إنه منذ 2006 تم اكتشاف أكثر من 4800 جثة مخفية، كثير منها لم يتم التعرف عليه بعد.

وأعلن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن قبول المساعدة من لجنة الأمم المتحدة لمحاربة الاخفاء.

كانت الحكومات المكسيكية السابقة ترفض دائما هذا الإجراء.

وبسبب نقص الدعم الذي تقدمه السلطات يسعى أهالي المختطفين في المكسيك حتى الوقت الراهن إلى استخدام أبسط الوسائل للبحث عن ذويهم المختطفين.