ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، اليوم الجمعة، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بقيام "محمود ع." 24 سنة، عامل، و"وليد ر." 24 سنة، و"محمد ع." 24 سنة، و"رضا م." 23 سنة، جميعهم مقيمون في قرية تلة بمركز المنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من دائرة القسم والمراكز المجاورة.

بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط مباحث القسم، القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بوقائع السرقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.