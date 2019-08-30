محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة المنيا، اليوم الجمعة، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود معلومات للمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بقيام "محمود ع." 24 سنة، عامل، و"وليد ر." 24 سنة، و"محمد ع." 24 سنة، و"رضا م." 23 سنة، جميعهم مقيمون في قرية تلة بمركز المنيا، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية من دائرة القسم والمراكز المجاورة.
بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط مباحث القسم، القبض على المتهمين، الذين اعترفوا بوقائع السرقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات البخارية بالمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.