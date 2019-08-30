منها فرنسا وأمريكا / ستّ دولٍ تمنع إدراج "حركة الشباب الصوماليّة" على لائحة العقوبات

وكالات - منعت ستّ من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إدراج حركة الشباب الإسلامية الصومالية على لائحة منظمات تستهدفها عقوبات دوليّة بينها القاعدة وتنظيم داعش، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية أمس الخميس 29 أوت 2019

وكانت منظمات غير حكومية عديدة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدة الإنسانية قد تدخلت لمنع إدراج المنظمة على اللائحة لأن ذلك يمكن أن يحرم ملايين الصوماليين الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الإسلاميون من المساعدات الإنسانية.

وقال مصدر دبلوماسي إن ألمانيا وبلجيكا وبولندا وفرنسا والكويت والولايات المتحدة هي الدول الست التي أعاقت هذا الإجراء.

في المقابل، بذلت كينيا منذ نوفمبر 2018 جهودا كبيرة بهدف توسيع العقوبات المفروضة على الحركة الصومالية. وتريد نيروبي تشديد العقوبات خصوصا بعد مهاجمة عناصر الحركة مجمعا فندقيا في العاصمة الكينية في جانفي ما ادى الى مقتل 21 شخصا.

وطالبت كينيا بتعديل القرار 1267 الذي يفرض عقوبات على القاعدة وتنظيم داعش والجماعات "التابعة لهما".

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ويعتمد جزء كبير من سكان الصومال على المساعدة الدولية بعد ثلاثة عقود من الحرب والدمار الاقتصادي.

وقال منتقدو الإجراء إن إدراج حركة الشباب في القرار 1267 سيؤدي الى تجريم تقديم مساعدات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى هؤلاء السكان الصوماليين.

وكانت الصومال أبلغت الأمم المتحدة مؤخرا بأن اتخاذ إجراءات من هذا النوع "سيعزز رواية الشباب وصورة الجماعة كحكومة بحكم الأمر الواقع في المناطق التي يبقى وصول الدولة إليها محدودا".