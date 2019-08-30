الإمارات تؤكد شنّ غاراتٍ جويّة في عدن إستهدفت "ميليشياتٍ إرهابيّة" دفاعًا عن التحالف

وكالات- أكدت الإمارات العربية المتحدة في بيان ليلة البارحة (الخميس 29 أوت 2019) أنها شنت غارات جوية في مدينة عدن بجنوب اليمن استهدفت "ميليشيات إرهابية" دفاعا عن قوات التحالف الذي تقوده السعودية في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن أبوظبي قامت "بضربات جوية محددة" الأربعاء والخميس استهدفت "ميليشيات إرهابية"بعد معلومات "مؤكدة بأن "المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري".

وأوضح البيان أن "التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف و المدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة".

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وكانت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا اتهمت الإمارات الخميس بشن غارات على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور معارك مع الإنفصاليين الجنوبيين.

واستعاد الانفصاليون الجنوبيون الخميس مدينة عدن بعد أقل من 24 ساعة من فقدانهم السيطرة عليها، بعد استقدامهم تعزيزات كبيرة من محافظات اخرى.