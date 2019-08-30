السودان: لجنة تحذر من فيضانات على مجرى النيل

عقدت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء اجتماعاتها أمس، حيث استعرضت اللجنة الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل الأزرق، النيل الرئيسي، ونهر عطبرة، من البيانات الواردة من المحطات الرئيسة وصور الأقمار الصناعية.

وقال المهندس بلة أحمد عبد الرحمن، مقرر اللجنة، إن الوزارة اتخذت من خلال اللجنة العليا للفيضانات الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الفيضان بولاية الخرطوم، داعيا المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ولايات سنار، الجزيرة، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية.

الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل

- الحبس الدمازين إلى سنار سيشهد ارتفاعا

- سنار إلى الخرطوم سيشهد ارتفاعا

- الجبلين إلى جبل أولياء مستقر

- الخرطوم إلى شندي سيشهد ارتفاعا

Advertisements

- شندي إلى عطبرة سيشهد استقرارا

- خزان خشم القربة إلى عطبرة سيشهد استقرارا

- عطبرة إلى خزان مروي سيشهد ارتفاعا

- خزان مروي إلى الدبة سيشهد استقرارا

- الدبة إلى دنقلا سيشهد ارتفاعا