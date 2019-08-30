أردوغان يتحدى واشنطن: المقاتلات الروسية بديل محتمل للأميركية

دينا محمود، وكالات (إسطنبول، لندن)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، إن تركيا ستؤكد قدرتها على شراء وإنتاج طائرات مقاتلة وإن طائرات سو-35 وسو-57 الروسية بديل محتمل للطائرات الأميركية. وقال الرئيس التركي أيضاً إنه يعتزم الاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك منتصف سبتمبر. وقال للصحفيين في أنقرة «إذا استمرت الولايات المتحدة في موقفها الراهن بشأن مقاتلات إف-35 فسنهتم بهذا».

وأضاف أردوغان «بخلاف طرح سو-35 أو سو-57 على الطاولة، فإن القضايا التي نناقشها تتعلق بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لمصلحة صناعتنا الدفاعية أو دفاعنا، وهذه بالتأكيد جوانب يجري بحثها في إطار حزم الإجراءات الاحترازية لدينا».

من جانبها، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية من أن المفاوضات الجارية حالياً بين تركيا وروسيا بشأن مشروع مشترك لتطوير مقاتلات حربية، تفاقم الأزمة الراهنة بين نظام الرئيس رجب طيب أردوغان وإدارة نظيره الأميركي دونالد ترامب من جهة، وتزيد من ضعف مكانة أنقرة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى. وقالت الصحيفة إن إقدام الأتراك على إجراء محادثات مثل هذه يعكس «تحدياً إضافياً من جانبهم للحلفاء (الافتراضيين لهم) في أميركا وبقية دول حلف الناتو»، مؤكدة أن تلك المشاورات - حتى وإن كانت لا تزال أولية - «ستقرع على الأرجح مزيداً من أجراس الإنذار في واشنطن» التي سبق أن احتجت بشدة على شراء أنقرة مؤخراً لمنظومة صواريخ «إس - 400» الروسية المتطورة للدفاع الجوي.

وأبرزت «واشنطن بوست» الإجراءات العقابية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد نظام أردوغان، رداً على إصراره على إتمام الصفقة الروسية المثيرة للجدل، ومن بينها طرد تركيا من برنامج لتصنيع وشراء مقاتلات «إف - 35» المعروفة باسم «الشبح»، نظراً لقدرتها على خداع أجهزة الرادار.

وبحسب الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، تأتي «المغازلة التركية الجديدة لروسيا»، بالتزامن مع تجديد أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ ضغوطهم على الرئيس ترامب، لحمله على تشديد العقوبات المفروضة على أنقرة، بسبب صفقة الـ «إس - 400».

وستندرج أي عقوبات تُفرض على نظام أردوغان من جانب إدارة ترامب، في إطار قانون يحمل اسم «مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات». ويُلزم القانون الرئيس الأميركي باختيار خمسة إجراءات عقابية من أصل 12، تتراوح تأثيراتها بين المعتدل والصارم، وذلك لفرضها على الأشخاص أو الجهات أو الدول التي تتعامل اقتصادياً مع روسيا. وتتفاوت هذه التدابير في شدتها، من منع شخصيات بعينها مشمولة بالعقوبات من دخول الأراضي الأميركية، إلى حظر جميع المعاملات المصرفية وتبادلات النقد الأجنبي التي تتصل بالمصالح المرتبطة بهذه الشخصيات.

ويحذر محللون من أن العقوبات الأميركية المرتقبة على تركيا ستلحق آلاماً مُبرحة باقتصادها، في وقت يعاني فيه «هشاشة هائلة» من الأصل، نظراً لأن هذا البلد لا يزال يترنح من جراء الأزمة المالية التي ضربته الصيف الماضي، ونجمت بدورها عن عقوبات فرضها الرئيس ترامب آنذاك على أنقرة لإجبارها على إطلاق سراح قس أميركي كان معتقلاً هناك، بزعم تورطه في الانقلاب الفاشل الذي استهدف إسقاط أردوغان عام 2016.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن المحادثات الجارية بين موسكو وأنقرة في مجال الأسلحة، تشمل كذلك «نقاشات أولية بشأن تطوير مقاتلة تركية»، حسبما قال مسؤولو مؤسسة روسية تختص بالتقنيات العسكرية، وتتبع بوتين مباشرة.

وخَلُصَت الصحيفة في ختام تقريرها إلى القول إن محاولات أردوغان تعزيز روابطه بشكل أكبر مع الكرملين «تعكس التدهور المتسارع في علاقاته مع الولايات المتحدة» على خلفية العديد من القضايا، من بينها رفض الإدارة الأميركية تسليم رجل الدين التركي المعارض المُقيم في بنسلفانيا فتح الله جولن، ومعارضة تركيا للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية التي اضطلعت بدور حاسم في القضاء على عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.