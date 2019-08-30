خادم الحرمين يعين فهد العيسى رئيساًَ للديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أوامر ملكية بتعيينات جديدة فى عدد من المؤسسات.

وشملت الأوامر الملكية، التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء اليوم، إعفاء عقلاء بن علي العقلاء نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتعيين فهد بن محمد بن صالح العيسى رئيساً للديوان الملكي بمرتبة وزير، وإنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، وتعديل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".

كما نصت المراسيم على تحويل هيئة تطوير مدينة الرياض إلى هيئة ملكية باسم الهيئة الملكية لمدينة الرياض ونقل جميع المهمات المتعلقة بالمشروعات الوطنية الكبرى بالرياض من لجنة المشروعات الوطنية الكبرى إلى الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

كما نص مرسوم على إعفاء خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من منصبه، وتعيين مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس محله بمرتبة وزير. وتعيين عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير، وكذلك تعيين بندر بن محمد بن عبدالله العيبان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

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وتم تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة.

وأنشئت هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" وكذلك إنشاء مركز باسم "المركز الوطني للذكاء الاصطناعي"، ومكتب باسم "مكتب إدارة البيانات الوطنية"، ويرتبطان تنظيمياً بـ "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي".

وتم تعيين عبدالله بن شرف بن جمعان الغامدي مديراً لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة وإعفاء خليل بن مصلح الثقفي الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من منصبه وإعفاء تماضر بنت يوسف بن مقبل الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية "للتنمية الاجتماعية" من منصبها، وتعيين ماجد بن عبدالرحيم بن سالم الغانمي مكانها بالمرتبة الممتازة.