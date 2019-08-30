مقتل جندي أميركي خلال معارك في أفغانستان

قتل جندي أميركي خلال معارك في أفغانستان، أمس الخميس، بحسب ما ذكرته بعثة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة اليوم الجمعة.
وقالت بعثة الحلف، في بيان "لقي أحد عناصر الجيش الأميركي مصرعه خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس 2019".
بذلك، يرتفع عدد أفراد الجيش الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصاً.
وقتل اثنان من عناصر الجيش الأميركي يوم 21 أغسطس الجاري، أثناء معارك في أفغانستان.
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وينتشر حالياً نحو 13 ألف جندي أميركي في أفغانستان.
وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود دائم في أفغانستان مع 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان.
وحذر ترامب من شن أي هجوم آخر على الولايات المتحدة انطلاقاً من أفغانستان "لأننا سوف نعود بقوة لم يشهدها أحد من قبل".
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