إصابة 54 فلسطينياً برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أصيب 54 فلسطينياً بجروح، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الأسبوعية في قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر طبية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن من بين الإصابات 30 بالرصاص الحي إضافة إلى إصابة مسعف وصحفي.
ورفعت احتجاجات هذا الأسبوع شعار (جمعة الوفاء للشهداء)، علماً أن مسيرات العودة تتواصل منذ مارس 2018 واستشهد فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع جنود الاحتلال.
وأكدت هيئة مسيرات العودة، في بيانها الأسبوعي، استمرار المسيرات "لتبقى شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي ورافعة للوحدة وأداة للتعبير الجماهيري الواسع".
ودعت الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات مسيرات العودة ليوم الجمعة المقبل تحت عنوان (حماية الجبهة الداخلية) بهدف "التأكيد على وحدة الموقف الوطني في مواجهة الفوضى والعمالة والتكفير وخلط الأوراق" في إشارة إلى حادثة مقتل ثلاثة مسلحين في غزة قبل أيام في تفجيرين نفذهما انتحاريان.
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