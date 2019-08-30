كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة الجمعة أن أحد الجنود الأمريكيين قُتل في أفغانستان الخميس، في حين تستمر المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان.

وقالت بعثة الحلف في بيان "لقي أحد عناصر الجيش الأمريكي مصرعه خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس 2019"، وفقاً لـوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ).

وبذلك، يرتفع عدد أفراد الجيش الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصاً في حين تسعى واشنطن إلى أنهاء أطول حروبها.

وفي 21 أغسطس قتل اثنان من عناصر الجيش الأمريكي أثناء معارك في أفغانستان.

ويتزامن مقتل الجندي مع مواصلة الولايات المتحدة وحركة طالبان السعي للتوصل إلى اتفاق في الدوحة من شأنه أن يسمح بمغادر الآلاف من القوات الأمريكية أفغانستان مقابل ضمانات أمنية.

وينتشر حاليا نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.

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قد أعلن الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود دائم في أفغانستان مع 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان.