كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت بعثة حلف شمال الأطلسي التي تقودها الولايات المتحدة الجمعة أن أحد الجنود الأمريكيين قُتل في أفغانستان الخميس، في حين تستمر المحادثات بين واشنطن وحركة طالبان.
وقالت بعثة الحلف في بيان "لقي أحد عناصر الجيش الأمريكي مصرعه خلال عمليات قتالية في أفغانستان في 29 أغسطس 2019"، وفقاً لـوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ).
وبذلك، يرتفع عدد أفراد الجيش الذين قتلوا خلال العمليات العسكرية في أفغانستان هذا العام إلى 15 شخصاً في حين تسعى واشنطن إلى أنهاء أطول حروبها.
وفي 21 أغسطس قتل اثنان من عناصر الجيش الأمريكي أثناء معارك في أفغانستان.
ويتزامن مقتل الجندي مع مواصلة الولايات المتحدة وحركة طالبان السعي للتوصل إلى اتفاق في الدوحة من شأنه أن يسمح بمغادر الآلاف من القوات الأمريكية أفغانستان مقابل ضمانات أمنية.
وينتشر حاليا نحو 13 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.
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قد أعلن الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود دائم في أفغانستان مع 8600 جندي حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان.
وأوضح ترامب في مقابلة مع راديو فوكس نيوز: سنخفض القوات إلى 8600 وبعد ذلك سنتخذ قرارًا من هناك بشأن ما يحدث.. سوف نخفض هذا الوجود بشكل كبير وسيظل لدينا دائمًا وجود هناك.
يأتي البيان في وقت تتفاوض فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان منذ العام الماضي في محاولة لإيجاد تسوية سياسية للحرب التي استمرت 18 عامًا، وهي أطول حرب تشهدها واشنطن على الإطلاق.
وقال المتحدث باسم طالبان إنهم قريبون من إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، حيث يتفاوض الجانبان في العاصمة القطرية الدوحة.
ولدى الولايات المتحدة حاليًا حوالي 14 ألف جندي متمركزين في أفغانستان، في تراجع كبير عن حوالي 100 ألف جندي في عام 2011.