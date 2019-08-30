كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاكمة شاب إنجليزي متهم بالعنصرية ضد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إحدى المحاكم البريطانية، معاقبة صاحب "التغريدات" المسيئة للمصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والتي كانت قد أثارت ضجة واسعة في مقاطعة ميرسيسايد.

ونشر المتهم غاري هايلاند، "تغريدات" عنصرية وسلسلة من المنشورات المسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في 6 أغسطس الماضي.

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وحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن المحكمة قضت حكما بالسجن على الشاب البالغ من العمر 32 عامًا لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهرا.

وقال الادعاء إن هايلاند استهدف العقيدة الإسلامية للمهاجم المصري.

وسيكون غاري هايلاند مضطرا لإكمال 200 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، بالإضافة إلى الحصول على الدورة التدريبية الخاصة بتعزيز الكرامة الإنسانية.