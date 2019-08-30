كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدد قتلى الإيبولا في شرق الكونغو يتجاوز 2000 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة، أن عدد قتلى تفشي فيروس ايبولا الذي استمر عامًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفع الى أكثر من ألفي شخص فيما يكافح المستجيبون للتغلب على انعدام ثقة المجتمع ومشاكل أمنية واسعة النطاق.

وكان وفاة فتاة تبلغ من العمر 9 أعوام في أوغندا المجاورة قد أثبتت إصابتها بالفيروس بعد دخولها إلى البلاد من الكونغو تؤكد التحدي الذي تواجهه الفرق الطبية التي تحتوي على المرض في المنطقة الحدودية مع عدد كبير من السكان المتنقلين.

وقال الفريق الحكومي الذي يشرف على الاستجابة أن عدد الحالات المؤكدة والمحتملة وصل أيضًا إلى أكثر من 3000 حالة فيما أصبح ثاني أسوأ وباء للفيروس على الإطلاق.

وعلى الرغم من تطوير لقاح وعلاجات فعالة، يكافح العاملون الصحيون لوقف انتشار الفيروس في المناطق النائية والمتأثرة بالصراع في شرق الكونغو، حيث يشعر الكثير من السكان المحليين بالقلق من جهود الاستجابة.

ومع ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية أن حالة أوغندا الأخيرة سلطت الضوء على مهارة سلطات الحدود في اكتشاف وعزل مصادر الانتقال المحتملة.

وقالت فضيلة شايب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي في جنيف "تم التقاط هذه الحالة على الحدود". "الأشخاص الموجودون على الحدود لديهم الخبرة".

وهذا هو تفشي الإيبولا العاشر في الكونغو، ولكنه الأول من نوعه في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري الواقعة على التلال الكثيفة الغابات، وحيث أدى العنف الذي تقوده الميليشيات والقتل العرقي إلى تقويض الأمن في بعض المناطق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوباء يمثل حالة طوارئ صحية دولية في يوليو، وهي الفاشية الخامسة فقط التي تبرر هذا الوضع منذ بدء تشغيل النظام في عام 2005.

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وواجهت السلطات منذ ذلك الحين جبهات جديدة في معركتها لاحتواء الفيروس، واختبار مدى مرونة ومرونة المستجيبين.

وأكد العاملون في مجال الصحة الحالات الأولى في مقاطعة جنوب كيفو في 16 أغسطس.

وبعد فترة وجيزة، أصيبت امرأة بالفيروس في منطقة نائية تسيطر عليها الميليشيات في شمال كيفو على بعد مئات الكيلومترات من الحالات المعروفة الأخرى.

وقالت كورين نداو مديرة منظمة أوكسفام في الكونغو في بيان: "الاستجابة تنتشر بشكل كبير للغاية وتطارد حالات جديدة على حساب المشاركة المجتمعية طويلة الأجل التي تعتبر حاسمة إذا كنا نأمل في أن نكون خالية من الإيبولا".

و الرغم من انتشار الفيروس إلى مناطق جديدة، فإن معدل انتقال الأسبوع الماضي لم يتغير إلا قليلًا عن معدله في الشهر الماضي ونصف الشهر، والذي شهد في المتوسط 77 حالة جديدة في الأسبوع، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي الأسبوع الماضي، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء اتساع نطاق الانتشار الجغرافي للمرض، ولكنها أكدت أن الفيروس لم يكتسب موطئ قدم في مدينة غوما الرئيسية، حتى بعد تسجيل أربع حالات هناك في يوليو وأوائل أغسطس.

وكانت جوما، وهي مدينة تقع على ضفاف البحيرة ويقطنها حوالي مليوني شخص على الحدود الرواندية، في حالة تأهب قصوى لأسابيع بعد إصابة أحد عمال مناجم الذهب مع أسرة كبيرة بإصابة عدة أشخاص بالإيبولا قبل وفاته.

وأظهرت أحدث بيانات حكومية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإيبولا وصل إلى 2،006 وحالات في 3.004.

وكان تفشي الإيبولا 2013-2016 في غرب إفريقيا فقط أكثر فتكًا من الفاشية الحالية. وتوفي أكثر من 11300 شخص ثم من أصل 28000 الذين أصيبوا.