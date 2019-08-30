كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا وأوكرانيا تؤكدان إحراز تقدم في عملية تبادل السجناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت كل من وروسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة، إنهما أحرزتا تقدماً في عملية تبادل السجناء التي طال انتظارها، فيما تعد الخطوة الأولى نحو تجديد الجهود لحل النزاع القائم بين الدولتين الجارتين.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القول في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "عملية الإفراج المتبادل عن المعتقلين متواصلة"، في حين حذر من أن المسؤولين لم ينتهوا بعد من إكمال أي عملية من هذا النوع.
وأضاف المكتب: "عندما تكتمل عملية الإفراج عن المحتجزين هذه، سيعلن مكتب الرئيس ذلك عبر القنوات الرسمية".
وقال المسؤول بالكرملين ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوري أوشاكوف للصحفيين في موسكو: "إن التعاون حول هذا الموضوع يحدث عادة وراء الأبواب المغلقة، ولكن يمكنني تأكيد إحراز بعض التقدم"، مضيفًا أن حدوث مثل هذا التبادل "مهم للوضع بشكل عام " للمساعدة في تسوية الأزمة.
وكانت هناك تقارير في وقت سابق اليوم الجمعة، عن حدوث عملية تبادل للسجناء بالفعل، مما دفع مكتب زيلينسكي إلى التحذير في بيانه ضد "فوضى المعلومات".
وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس" في كييف، نقلاً عن مسؤول في الأمن الأوكراني لم تكشف عن هويته، إن "التبادل لن يحدث اليوم الجمعة".
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أوكرانيا: البرلمان يوافق على تعيين "جونشاروك" رئيسا للوزراء
أعلن البرلمان الأوكراني، أمس الخميس، موافقته على تعيين المحامي الشاب أوليكسي جونشاروك مرشح الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رئيسا للوزراء.
وصوتت غالبية نواب البرلمان لصالح تعيين جونشاروك (35 عاما)، الذي عمل في إدارة الرئيس، ولا يتمتع سوى بخبرة قصيرة في الحكومة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي كلمة أمام البرلمان وعد جونشاروك بـ"إنهاء" الفساد في البلاد.
ويتولى جونشاروك منصبه فيما يعاني الاقتصاد من الركود، وتخوض بلاده حربا مستمرة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا شرقا.
وقال وسط تصفيق البرلمان: "لدينا أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر.. ولدينا حرب في الشرق، وفوق ذلك كله لدينا فساد. علينا وقف ذلك، وسنوقفه".
وكان زيلينسكي (41 عاما) الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي أعلن خطته القاضية بـ"قطيعة مع النظام" الذي حكم أوكرانيا منذ استقلالها في 1991.
ومنذ ذلك الوقت دخلت العديد من الوجوه الجديدة السياسية في إطار حزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه زيلينسكي الذي فاز بالغالبية في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
وقال جونشاروك أمام النواب قبل تصويتهم: "لقد جاء جيل جديد إلى السلطة".
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قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي إن إنتاج روسيا من النفط الخام في أغسطس ارتفع بشكل طفيف عن المستويات المتفق عليها بموجب اتفاقها للإنتاج"أوبك+"، لكن موسكو ما زالت تهدف للتقيد بشكل كامل بالاتفاق.
ونقلت وكالت الإعلام الروسية (ريا) ووكالة انترفاكس للأنباء عن نوفاك، إن لجنة المراقبة المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في الثاني عشر من سبتمبر لمناقشة سوق النفط واتفاق خفض الإنتاج.
وأشار التقرير الشهري لمنظمة "أوبك" أن امتثال الدول المشاركة في اتفاقية خفض مستويات الإنتاج بلغ 159 بالمائة خلال شهر يوليو الماضي وهو أعلى بنحو 22 بالمائة من مستوى الالتزام المسجل في يونيو السابق له.
وفي شهر يوليو الماضي، اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها على تمديد اتفاقية تقليص الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر قادمة أي حتى نهاية شهر مارس 2020.
وينص اتفاق خفض مستويات الإنتاج الذي تم تطبيقه بداية من يناير 2019 على تقليص الإمدادات بنحو 1.2 مليون برميل يومياً من مستويات شهر أكتوبر 2018.
وبالنسبة لمتوسط الامتثال منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي بلغ 134 بالمائة، وكان الأعلى في العام الحالي حتى الآن.
وأوضحت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة أن هذا المستوى العالي من الامتثال الإجمالي يعوض حالة عدم اليقين في السوق على خلفية قلق النمو الاقتصادي المستمر.
وأكدت أوبك على الأهمية المتزايدة لإعلان التعاون في دعم استقرار سوق النفط.
ومن المقرر أن تفصح أوبك عن تقريرها الشهري عن أغسطس يوم 11 سبتمبر المقبل.