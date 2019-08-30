الحكومة تستعد لإصلاح الوظيفة العمومية.. الخميس يُعرض المخطط التنفيذي

بعدما دعا الملك العام الماضي، إلى إصلاح شامل ومندمج للإدارة العمومية يكتسي “طابعا استعجاليا”، وإعلان الحكومة منتصف مارس المتضي، عن وجود “رؤية استراتيجية حول نموذج جديد للوظيفة العمومية”، يرتقب أن يُعرض الخميس المقبل، المخطط التنفيذي لتنزيل الرؤية الإصلاحية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

وأفادت الأمانة العامة للحكومة، بأن المجلس الحكومي المقبل، سيعرف تقديم المخطط التنفيذي للإصلاح المذكور، والذي من المرتقب أن يقدمه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية؟ محمد بن عبد القادر.

وكان الوزير ذاته، تقدم في اجتماع المجلس الحكومي ليوم 14 مارس الماضي، بعرض حول مشروع رؤية استراتيجية للوظيفة العمومية.

وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع يوم 14 مارس الماضي، إن ، “الأوراش جارية لإصلاح الإدارة عبر تبسيط المساطر وتفعيل اللاتمركز الاداري والتحول الرقمي للخدمات الإدارية”، مؤكدا أن “كل ذلك لا يمكنه أن تتوفر له سبل النجاح دون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.

وكان الملك دعا إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي نظم يوم 27 فبراير العام الماضي.