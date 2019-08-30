نجاة الرجوي حاضرة في عمل درامي مصري

تشارك الفنانة نجاة الرجوي، في مسلسل مصري، يعرض قريبا على شاشة mbc، عبر أداء أغنية الجينيرك الخاص به.
واختار طاقم العمل المصري، نجاة الرجوي، لأداء جينيريك المسلسل الذي يتحفظون عن كشف تفاصيله، مكتفين بتوضيح أنه يعرف مشاركة نجوم ذو صيت واسع.
وتحاول الفنانة نجاة الرجوي، تحقيق انتشار عربي بعد نجوميتها في المغرب، خصوصا أن الجمهور في الشرق الأوسط، يعرفها من قبل من خلال برنامج “ذا فويس”، وقد اختارت التوجه حاليا نحو الساحة المصرية.
وتحضر الرجوي لعمل مصري آخر تتعاون فيه مع الفنان المصري عصام كاريكا، أجلت اتمام التحضير له حتى وضعها مولودها المنتظر.
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