العراق يفوز ببطولة غرب اسيا للشباب بعد التغلب على الامارات

2019-08-30 | 20:45
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فاز منتخب العراق ببطولة غرب اسيا للشباب بعد التغلب على منتخب الامارات بركلات الترجيح في المباراة النهائية مساء اليوم الجمعة.
وبدأ الشوط الاول وانتهى بتحفظ دفاعي من الطرفين ولم تشهد الدقائق الـ 45 اي ضغط هجومي للفريقين بإستثناء هجمة عراقية واحدة لم يستجل التسجيل منها حسين عبد الله في الدقيقة 2، بإستثناء ذلك كان العمل دفاعي فقط واللعب بحذر وانتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي.
وسار الشوط الثاني بنفس الوتيرة لكن صاحبه شد عصبي من الفريقين خوفا من الخسارة فغابت متعة الهجوم من الطرفين،وتسبب ذلك بحالتي طرد للفريق العراقي في الدقيقة ٧٣، من قبل حكم اللقاء الفلسطيني براع ابو عيشة، الاولى كانت من نصيب اللاعب عبد الرزاق قاسم، والثانية لمساعد المدرب مؤيد جودي، فاكمل المنتخب العراقي الوقت المتبقي بنقص عددي حتى نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي والاحتكام الى ركلات الترجيح، وتتويج منتخب العراق بالبطولة بعد الخروج فائزا 4-2.
وكان منتخب شباب العراق قد تأهل للمباراة النهائية، بالفوز على نظيره الاردني بركلات الترجيح بالدور نصف النهائي، فيما تأهل المنتخب الاماراتي عن طريق الفوز على فلسطين وبركلات الترجيح ايضا.
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