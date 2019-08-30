إنتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر الديوانية 'صور'

اعلنت شرطة الديوانية، الجمعة، عن إنتشال جثة شاب مجهول الهوية من نهر الديوانية، فيما دعت المواطنين الى عدم السباحة في الانهر.

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن فريق وحدة الغوص التابع إلى قسم الشرطة النهرية في قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشآت تمكن من إنتشال جثة مواطن يبلغ من العمر 25 عاما تقريباً مجهول الهوية عصر اليوم من نهر الديوانية قرب جسر حي رفعت.



واضافت في بيانها، ننبه المواطنين الكرام وبالخصوص أولياء الأمور بالحث والتثقيف لأولادهم بعدم السباحة في الانهر لعدم ضمان سلامتهم مع الخبره التي يملكونها والذهاب إلى المسابح العامة لتواجد فيها عدد من المنقذين والمعلمين للسباحة حفاظا على أرواحهم.