كاتب بيان تأسيس "العدالة والتنمية" التركي: فقدت ثقتي بالحزب

كشف صحفي تركي، كتب نص بيان الإعلان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، فقده الثقة تماما في الحزب، مؤكدا أن الزمن لو عاد للوراء ما كتب نص البيان الذي تلاه الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2001، وأعلن من خلاله تأسيس العدالة والتنمية.

جاء ذلك على لسان الصحفي المخضرم مراد غوفن، في تصريحات لصحيفة "إندبندنت" التركية، الجمعة، وغوفن هو من كتب نص البيان الذي ألقاه أردوغان في 14 أغسطس/آب 2001 داخل أحد الفنادق بالعاصمة أنقرة.

وتعبيرا عن غضبه تجاه الحزب بعد مرور نحو 18 عاما على تأسيسه، قال غوفن: "لو طلب مني إعادة كتابة نص البيان الذي كتبته عند تأسيس الحزب ما كتبته ثانية، لقد فقدت ثقتي الكاملة في الحزب، ولم أعد أؤمن به".

وتابع قائلا "الدافع وراء كتابة ما كتبه آنذاك كان إيماني بالحركة الشبابية حينها، فأمسكت بالقلم، وخلال 4 أيام كتبت نص البيان الذي استغرق أردوغان في إلقائه ساعة ونصف الساعة".

أوضح أنه كتب البيان مقابل 3 علب سجائر، ولم يتقاضَ أي شيء آخر، على حد قوله.





يأتي ذلك في ظل فترة يشهد فيها حزب العدالة والتنمية تصدعا كبيرا؛ بسبب انشقاق عدد من قيادييه السابقين، أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي يتجه رفقة آخرين لتأسيس حزب سياسي جديد لمناهضة أردوغان وسياساته.

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وفي 8 يوليو/تموز الماضي قدَّم باباجان استقالته رسميا من "العدالة والتنمية"، في خطوة كان لها بالغ الأثر على الحزب الحاكم الذي يعاني من انشقاقات متتالية؛ اعتراضا على سياسات أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم.

ويسعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو لتأسيس حزب سياسي جديد للأسباب نفسها التي دفعته في أكثر من مناسبة لتوجيه انتقادات مباشرة للحزب وأردوغان علانية.

وعلى وقع انشقاق باباجان، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخرا نية 40 برلمانيا منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الحزب الجديد.





كما أن 89 عضوا بأمانة حزب العدالة والتنمية في مدينة غازي عنتاب "جنوب" قدموا في يوليو الماضي استقالتهم من الحزب، على وقع تراجع أداء الحزب وخسارته بلديات مهمة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وقالت العديد من التقارير الصحفية: "إنهم يعتزمون الانضمام لحزب باباجان الجديد".

وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان، الشهر الماضي، إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.

ويعتزم 40 نائبا من الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية الانضمام لحزب نائب رئيس وزراء تركيا السابق الذي يؤسس له رفقة رئيس البلاد السابق عبدالله جول، وفقا لتقارير صحيفة محلية.

ويُرجع النواب الذين يعتزمون الاستقالة من العدالة والتنمية، اتجاههم لهذه الخطوة، إلى إصرار أردوغان على سياساته القائمة حاليا في المجالات كافة.

ويسعى كل من باباجان والرئيس السابق عبدالله جول منذ 3 أشهر تقريبا، لإقناع نواب العدالة والتنمية بالانضمام لحزبهما الجديد.