- 1/2
- 2/2
Advertisements
إشادة أمريكية بريطانية بجهود الإمارات في تحرير رهائن لدى القاعدة باليمن
الجمعة 30 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من تخليص رهينتين غير عربيتين لدى تنظيم القاعدة الإرهابي باليمن من أسرهما بفضل جهودها الحثيثة في مكافح الإرهاب.
وأسفرت تلك الجهود المضنية عن تحرير الرهينة البريطاني روبرت دوجلاس المحتجز لدى تنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن.
كما تمكنت أيضا من تحرير مواطن امريكي تم احتجازه لدى التنظيم الإرهابي لأكثر من 18 شهرا.
ونظيرا لتلك الجهود، اشادت كلا من لندن وواشنطن بالدور الإماراتي البارز في تحرير الرهائن.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إشادة أمريكية بريطانية بجهود الإمارات في تحرير رهائن لدى القاعدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.