شكرا لقرائتكم ترمب ينفي ضلوع أميركا بفشل صاروخ إيران الفضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الولايات المتحدة لا علاقة لها بالفشل الواضح لإطلاق صاروخ فضائي إيراني.

وأضاف ترمب في تغريدة "لم تكن الولايات المتحدة الأميركية ضالعة في الحادث الكارثي خلال الاستعدادات النهائية لإطلاق الصاروخ سفير في موقع إطلاق سمنان في إيران". وتمنى لطهران حظا موفقا لمعرفة ملابسات ما حدث.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية المتوفرة ما يبدو أنه انفجار الصاروخ على منصة الإطلاق.

ثالث فشل

وكان مسؤول إيراني أعلن أن صاروخاً قد انفجر على منصة إطلاقه في مركز "الخميني" الفضائي قبل الإطلاق، وهو ثالث فشل واضح من جانب طهران في إطلاق الصواريخ هذا العام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الإيراني الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قوله، إن الحادث نتج عن "بعض المشكلات الفنية وانفجرت المنصة لكن علماءنا الشباب يعملون على حل المشكلة".

ولم يقدم المسؤول الإيراني مزيدا من التفاصيل، لكن رويترز نقلت عن مسؤول أميركي لم تكشف هويته قوله، إن إيران فشلت مؤخرا في إطلاق الأقمار الصناعية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية لشركة "بلانيت" التجارية، أعمدة سوداء من الدخان تتصاعد فوق منصة إطلاق في مركز الفضاء في محافظة سمنان الإيرانية.

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طلاء مركز الإطلاق

وفي 24 أغسطس، ذكرت الإذاعة الوطنية الأميركية، نقلاً عن صور الأقمار الصناعية التي تلقتها من مختبرات "بلانيت"، أن إيران قامت بطلاء مركز الإطلاق المحترق لإجراء اختبارات جديدة.

ويعد برنامج الفضاء الإيراني مصدر قلق للولايات المتحدة وأوروبا، لأن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية يمكن أن يكون لها استخدام مزدوج كصواريخ باليستية طويلة المدى تحمل رؤوسا نووية.

وتتهم الولايات المتحدة طهران باستخدام التكنولوجيا لإطلاق أقمار صناعية في المدار كجزء من جهودها لتطوير أسلحة نووية. وقد نفت إيران هذا الاتهام.

برنامج سري للتعطيل

وتطالب الولايات المتحدة بإنهاء برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وفق قرار مجلس الأمن 2231 التابع للأمم المتحدة الذي يحظر على إيران تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.

وكانت إيران قد فشلت في تجربتين سابقتين لإطلاق قمرين صناعيين بواسطة صاروخين بعيدي المدى في غضون دقائق، وذلك في 15 يناير و5 فبراير الماضيين.

وذكرت تقارير أميركية حينها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نفذت برنامجاً سرياً لتعطيل اختبارات الصواريخ الإيرانية.