وزيرة خارجية النرويج تشيد باستقبال تركيا للسوريين

أشادت وزيرة خارجية ​النرويج​، إينه إريكسن سوريدي بـ"استقبال ​تركيا​ نحو 4 ملايين لاجئ سوري"، قائلة "إن الوضع كان سيكون أسوأ في المنطقة لولا الخطوة التي قامت بها ​أنقرة​"، مشيرةً إلى أن "الوضع في المنطقة كان سيكون أسوأ بكثير، لو لم تفتح تركيا أبوابها ولم تستقبل مزيد من ​اللاجئين​".

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