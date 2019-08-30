وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية: قوى خارجية دعمت العدوان على طرابلس

رأى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، ​محمد الطاهر سيالة​، أنّ "العدوان على العاصمة الليبية ​طرابلس​ تمّ بدعم من قوى خارجيّة، لكنّه فشل في سعيه للوصول إلى السلطة بقوّة السلاح، بعد أن تصدّت له حكومة الوفاق الوطني".

ورحّب في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر ​طوكيو​ الدولي للتنمية في ​إفريقيا​ (تيكاد 7)، بمدينة يوكوهاما ​اليابان​ية، بـ"موقف اليابان في اجتماع قمة ​مجموعة السبع​ بشأن الأزمة الليبية"، لافتًا إلى أنّ "موقف اليابان جاء داعمًا للحلّ السلمي، ووقف العمليّات العسكرية، شريطة أن يعود المعتدي إلى الأماكن التي انطلق منها".

وركّز سيالة على أنّ "المطالب بوقف ​إطلاق النار​ غير المشروط، هي مساواة بين معتد يسعى لإعادة البلاد إلى حكم الفرد والعائلة، ومعتدى عليه يسعى لإقامة دولة مدنيّة"، مشدّدًا على "أنّنا حاربنا الإرهاب وحقّقنا تقدّمًا ملموسًا في القضاء على عناصره وجفّفنا مصادر تمويله، لكنّنا مازلنا نواجه أزمة أخرى هي العدوان المسلح على طرابلس، بذريعة ​مكافحة الإرهاب​".