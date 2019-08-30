البيت الأبيض: ترامب يستضيف أمير الكويت في واشنطن يوم 12 أيلول

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيستقبل امير ​الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في ​واشنطن​ يوم 12 أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن "ترامب من المتوقع أن يبحث مع الأمير التطورات في المنطقة والتعاون الأمني الثنائي ومسائل محاربة الإرهاب".

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