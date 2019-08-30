أمر ملكي سعودي بإنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعيين فهد العيسى رئيسا للديوان الملكي

أصدر ملك ​السعودية​ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مجموعة أوامر ملكيّة، قضت بـ"تحويل "هيئة تطوير ​الرياض​" إلى هيئة ملكيّة باسم "الهيئة الملكية في الرياض"،إنشاء وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" وتعيين بندر بن إبراهيم الخريف وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسًا للديوان الملكي بمرتبة وزير، تعيين بندر بن محمد العيبان مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيينعواد بن صالح العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير".

كما نصّت الأوامر على "إعفاءنائب رئيس الديوان الملكي عقلاء بن علي العقلاء من منصبه،إعفاء نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعيةتماضر بنت يوسف الرماح من منصبها،تعيينمازن بن إبراهيم الكهموس رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمرتبة وزير وتعيينعبدالله بن شرف الغامدي مديرًا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة".