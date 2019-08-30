جبران باسيل: فخور بترشحي مع سيدتين لرئاسة "التيار الوطني الحر"

أعرب رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، عن فخره بالترشح مع سيدتين لرئاسة التيار "الوطني الحرّ"، مي خريش للشؤون السياسية ومارتين نجم كتيلي للشؤون الإدارية، قائلاً: "معن رح نخلي التيار يكون أقوى".

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