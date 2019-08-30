الطقس غداً قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في لبنان السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، في حين يتشكل الضباب على المرتفعات.
أما الأحد، فقليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحول مساء الى غائ، بينما الإثنين غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.
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