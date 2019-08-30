الحريري: الحكومة تعتزم القيام بسلسلة من الإجراءات التي يمكنها أن تحفز الاقتصاد

اعتبر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن المرحلة التي يمر بها لبنان اليوم صعبة وحساسة والتحدي فيها كبير، ولكن تجاوزها ليس مستحيلا.

وخلال لقائه في "بيت الوسط" وفدا من المشاركين في المؤتمر الشبابي السنوي التاسع الذي نظمته مصلحة الشباب في "​تيار المستقبل​" تحت عنوان "الشباب ريادة وقيادة"، أكد أنه "سأكمل المسيرة وأواصل العمل من أجل البلد، مع كل الشركاء في الوطن، حتى مع من كنّا معهم على خصومة، لأن يدا واحدة لا تصفق، وبغير ذلك لا تُبنى الأوطان"، قائلاً: "هكذا فعل ​رفيق الحريري​ وهكذا سأفعل أنا".

وشدد الحريري على أن إيجاد فرص العمل هو أكبر مشكلة يعاني منها لبنان اليوم، معتبرا أن تطبيق مقررات ​مؤتمر سيدر​ وخطة ماكينزي يمكنه أن ينهض بالاقتصاد ويحدث نموا في البلد وإيجاد فرص عمل في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الحكومة تعتزم القيام بسلسلة من الإجراءات التي يمكنها أن تحفّز ​الاقتصاد اللبناني​، ولا سيما من خلال مزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتوجه الحريري إلى الشباب بالقول: "وصيتي لكم هي أنه لا زعامات في تيار المستقبل، والمكانة هي لذوي الكفاءات والأوفياء والمخلصين لمصلحة الناس والوطن. ويجب أن نعرف كيف نضحي، والتضحية قوة وليست ضعفا، بدليل أن رفيق الحريري قدم نفسه فداء للبلد، في حين أنه كان يمكنه أن يعيش حياة مختلفة تماما".

وشدد الحريري على أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في تيار "المستقبل" خصوصا وفي المجتمع اللبناني عموما، مؤكدا أنها جزء كبير من الاقتصاد ولا بد من تحفيزها وتشجيعها على خوض كل مجالات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعملي.