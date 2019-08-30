تعاقد نادي الشحانية القطري لكرة القدم، الممارس بدوري نجوم قطر، مع اللاعب المغربي عبد العزيز برادة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانضم برادة إلى الشحانية، قادما من نادي أنطاليا سبور التركي، مع العلم أن اللاعب لعب منتصف الموسم الماضي بنظام الإعارة في صفوف خيمناستيكا الإسباني.
وانخرط صاحب 30 عاما، في التداريب الجماعية لفريقه الجديد، استعدادا للمواجهة التي ستجمعه بضيفه السد، غدا السبت، ضمن ثاني جولات دور نجوم قطر، إذ تبقى مشاركة برادة بيد الإسباني خوسي مورسيا مدرب الشحانية.
يذكر أن برادة بدأ مسيرته من فرنسا وتحديدا باريس سان جيرمان، الذي غادره صيف 2010 في اتجاه خيتافي الإسباني، حيث أمضى ثلاث سنوات في صفوف هذا الأخير، قبل أن يعيره لمدة موسم واحد للجزيرة الإماراتي.
وبعد عودته من الإعارة، انتقل برادة إلى فرنسا من بوابة أولمبيك مارسيليا، ومنه إلى النصر الإماراتي، ليعود مجددا إلى القارة العجوز خلال الميركاتو الصيفي لعام 2018، ويحمل ألوان أنطاليا سبور التركي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موسم في إسبانيا.. برادة يخوض تجربة جديدة في الدوري القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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