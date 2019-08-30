وفاة مُجند داخل “ثكنة عسكرية” بمكناس.. وعائلته: كانَ يُعاني مضاعفات صحية

لفظ شاب مُجند ينحذر من مدينة آسفي، أنفاسه داخل ثكنة عسكرية في مدينة مكناس، اليوم الجمعة، بعدمَا جرى قبوله في خدمة التجنيد الإجباري.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الأمر يتعلق بـ”ع.ح” البالغ من العمر 22 سنة، كان قد تعرض لوعكة صحية آلمت به داخل الثكنة التجنيد.

وأضاف المصدر المقرب من عائلة الضحية، أنّ الشاب كانَ يُعاني مضعافات صحية، وجرى قبوله في سلك التجنيد الإجباري.

ولا يُعرف لحد الساعة سبب الوفاة الرئيسي فيما لم توضح جهات رسمية، أيّ معطيات ذات صلة.

ووفقا لمصادر الموقع، فإن السلطات عجلت بتنقيل جثة الهالك إلى مدينة آسفي، إذ من المرتقب أن تصل ليلة يوم الجمعة.