لفظ شاب مُجند ينحذر من مدينة آسفي، أنفاسه داخل ثكنة عسكرية في مدينة مكناس، اليوم الجمعة، بعدمَا جرى قبوله في خدمة التجنيد الإجباري.
وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الأمر يتعلق بـ”ع.ح” البالغ من العمر 22 سنة، كان قد تعرض لوعكة صحية آلمت به داخل الثكنة التجنيد.
وأضاف المصدر المقرب من عائلة الضحية، أنّ الشاب كانَ يُعاني مضعافات صحية، وجرى قبوله في سلك التجنيد الإجباري.
ولا يُعرف لحد الساعة سبب الوفاة الرئيسي فيما لم توضح جهات رسمية، أيّ معطيات ذات صلة.
ووفقا لمصادر الموقع، فإن السلطات عجلت بتنقيل جثة الهالك إلى مدينة آسفي، إذ من المرتقب أن تصل ليلة يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مُجند داخل “ثكنة عسكرية” بمكناس.. وعائلته: كانَ يُعاني مضاعفات صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.