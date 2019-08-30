بنظام الإعارة.. آيت بناصر ينضم لبوردو الفرنسي

أعلن نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع الدولي المغربي يوسف آيت بناصر، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

وتعاقد بوردو مع آيت بناصر بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، قادما من نادي الإمارة الفرنسية، موناكو، ليكون بوردو رابع فريق يلعب له اللاعب المغربي معارا، منذ انضمامه لموناكو صيف 2016 من مواطنه نانسي.

وبالرغم من شراء موناكو عقد آيت بناصر من نانسي، إلا أنه أعاره لهذا الأخير لمدة موسم واحد، لتتم إعارته موسم واحد بعد ذلك لنادي “كان”.

وبعد نهاية مدة إعارة صاحب 23 عاما، في صفوف “كان”، حمل الدولي المغربي قميص سانت إيتيان خلال الميركاتو الصيفي لعام 2018، بنظام الإعارة أيضا، قبل أن ينتقل بالنظام ذاته إلى بوردو، اليوم الجمعة.