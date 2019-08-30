غوارديولا يتمسك بحلم دوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أنه فوجئ باستبعاد لاعبه، كايل ووكر، من قائمة منتخب إنجلترا التي تستعد لخوض تصفيات كأس أمم أوروبا.

وذكر غوارديولا في المؤتمر الصحافي لمباراة برايتون المقررة، غدا، بالبريمييرليغ "فوجئت بعدم اختياره في البداية، بالطبع نحترم القرار، لكن الأمر متروك لغاريث ساوثغيت (المدير الفني) وأتفهمه".

وأضاف "أنا متأكد من أن جميع اللاعبين يريدون تمثيل منتخباتهم الوطنية، لكن ووكر قوي بشكل لا يصدق وسيعود قريبًا".

وأضاف "يؤدي بشكل جيد جدًا منذ بداية الموسم، لكن وان بيساكا وأرنولد يتمتعان بدعم لا يصدق".

وأوضح "ووكر يتمتع بخبرات كبيرة لأنه خاض 3 مواسم معنا، لكننا مسرورون بالتوقيع مع جواو كانسيلو، وسيبدأ اللعب قريبًا، فيجب أن يكون جاهزًا عندما نقرر الدفع به".

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وأكد غوارديولا، أن جون ستونز وجابرييل جيسوس يتعافيان من الإصابة، مضيفا أن الثنائي سيصبح جاهزا لمباراة نورويتش سيتي، بعد التوقف الدولي، وليس لمباراة السبت ضد برايتون.

وعن دوري الأبطال، قال "بالطبع نريد الفوز باللقب، نحلم بذلك ونعمل من أجله، لكن في نفس الوقت نسعى للحفاظ على لقب البريمييرليغ".

وأضاف "شاهدنا قرعة دوري أبطال أوروبا، وتعرفنا على الفرق التي سنواجهها، لكن الآن نركز على برايتون فقط".

وأتم "أعلم أن التتويج بدوري الأبطال مهم جدًا، لكنه لن يغير حياتي.. سأكون نفس الرجل، لكنني سأبذل كل ما في وسعي لتحقيقه هنا".