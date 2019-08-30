الخالصي: يوم الاحد غرة شهر محرم

اعلن المرجع الديني جواد الخالصي، مساء الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر محرم الحرام، مشيرا الى أن يوم غد السبت هو متمم للشهر والاحد هو غرته. وأدناه بيان الخالصي بشأن روية هلال محرم الحرام:



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