ترامب يسخر من 'قمر' ايران: أتمنى لكم حظا سعيدا

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سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حادثة فشل اطلاق صاروخ يحمل قمر صناعيا ايرانيا، قائلا انه يتمنى لايران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل المهمة.
وقال ترامب، إنه يتمنى لطهران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.
وأضاف "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ماذا جرى في موقع الإطلاق".
يذكر أن وسائل إعلام تناقلت خبرا يفيد بأن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق قبل إطلاقه يوم أمس الخميس في مركز الإمام الخميني الفضائي شمال إيران.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز"، عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق، وفقا لوكالة "رويترز".
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