ترامب يسخر من 'قمر' ايران: أتمنى لكم حظا سعيدا

سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من حادثة فشل اطلاق صاروخ يحمل قمر صناعيا ايرانيا، قائلا انه يتمنى لايران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل المهمة.

وقال ترامب، إنه يتمنى لطهران حظا سعيدا في تحديد الأسباب التي أدت إلى فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.

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وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر" قائلا إن "الولايات المتحدة لم يكن لها يد في الحادث الكارثي الذي وقع أثناء تحضيرات الإطلاق النهائي لصاروخ Safir SLV". وأضاف "أتمنى لإيران حظا وافرا في تحديد ماذا جرى في موقع الإطلاق".