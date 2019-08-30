التربية تعلن تاجيل امتحانات يوم غد الى بعده

اعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن تأجيل امتحانات المرحلة الاعدادية والمتوسطة المقررة يوم غد السبت الى ما بعده بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري الجديد.
وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية وكالة قصي السهيل، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان امتحان يوم غد السبت المصادف 31/8/2019 للمرحلة الاعدادية والمتوسطة تم نقله الى اليوم الذي يليه".
وأوضح البيان، أن الجدول يستمر على ماهو عليه، وذلك بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري.
وأوضح البيان، أن الجدول يستمر على ماهو عليه، وذلك بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري.
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