التربية تعلن تاجيل امتحانات يوم غد الى بعده

وقال المكتب الاعلامي لوزير التربية وكالة قصي السهيل، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان امتحان يوم غد السبت المصادف 31/8/2019 للمرحلة الاعدادية والمتوسطة تم نقله الى اليوم الذي يليه".

وأوضح البيان، أن الجدول يستمر على ماهو عليه، وذلك بسبب العطلة الرسمية لبدء العام الهجري.

