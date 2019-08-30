غرق شاب في نهر الفرات بالفلوجة

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لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، اثر غرقه بنهر الفرات في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.
وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن شابا غرق ، مساء اليوم، في نهر الفرات اثناء ممارسته السباحة في مدينة الفلوجة.
واظهرت صور وردت الى الخليج 365، الاهالي وهم ينتشلون جثة الشاب من النهر.
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