غرق شاب في نهر الفرات بالفلوجة

وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن شابا غرق ، مساء اليوم، في نهر الفرات اثناء ممارسته السباحة في مدينة الفلوجة.

واظهرت صور وردت الى الخليج 365، الاهالي وهم ينتشلون جثة الشاب من النهر.