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غرق شاب في نهر الفرات بالفلوجة

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لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، اثر غرقه بنهر الفرات في مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار.
وقال مصدر، لـ الخليج 365، إن شابا غرق ، مساء اليوم، في نهر الفرات اثناء ممارسته السباحة في مدينة الفلوجة.

واظهرت صور وردت الى الخليج 365، الاهالي وهم ينتشلون جثة الشاب من النهر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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